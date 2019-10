Zehntausende bei Karel Gott-Begräbnis: "Er hat uns das Leben leichter gemacht"

Mirka ist ein richtiger Fan geworden, die heute 60-Jährige hat unzählige Konzerte besucht. Doch das Schönste davon hat sie in Prag erlebt, in der Lucerna, dem berühmten Konzertsaal direkt auf dem Wenzelsplatz. Ganz vorne, gleich in der Nähe ihres Stars, hat sie getanzt. Der habe sich nachher viel Zeit genommen, um Autogramme zu schreiben und mit Fans wie Mirka zu plaudern. „Er war so ein bescheidener, netter Mensch“, das bekommt man hier in der Schlange sehr häufig zu hören.