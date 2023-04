Erster gemeinsamer Auftritt seit Trumps Anklage: Melania wahrt den Schein

Über Melania Trump heißt es seit einiger Zeit, sie würde sich zwar bei offiziellen Anlässen noch an der Seite ihres Mannes zeigen, bevorzuge es aber, ihre Freizeit ohne Donald Trump zu verbringen und sich stattdessen auf das Wohlergehen ihres Sohnes konzentrieren.

Bei ihrem Erscheinen im Speisesaal von Mar-a-Lago zu Ostern handelte es sich um den ersten Auftritt der ehemaligen First Lady, seit ihr Ehemann in New York City in 34 Fällen wegen Geschäftsbetrugs angeklagt wurde. Trump wurde am 4. April nach einer Untersuchung seiner mutmaßlichen Rolle bei der Zahlung von Schweigegeld an den Pornostar Stormy Daniels und das ehemalige "Playboy"-Model Karen McDougal im Jahr 2016 angeklagt. Trump bekannte sich nicht schuldig in allen 34 Punkten.