Was Andrews Ehrenplatz bei Ostermesse für Royal Family bedeutet

Im Kreis der Royal Family lässt er sich seitdem selten blicken. Sein jüngster Auftritt sorgte aber für Erstaunen: Charles' jüngerer Bruder war am Ostersonntag nicht nur zum Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor eingeladen, er ging direkt hinter dem König und der Queen Consort Camilla her und neben seiner Schwester Prinzessin Anne.

Plant Andrew Rückkehr ins royale Leben?

Es wird allgemein angenommen, dass Charles – zusammen mit seinem Sohn Prinz William – der verstorbenen Königin Elizabeth II geraten hat, seinem 63-jährigen Bruder 2021 seinen Titel zu entziehen. Umso mehr verwunderte nun der Ehrenplatz, der Andrew beim Einzug in die Kirche zuteil wurde.

"Ich war überrascht, Andrew direkt hinter Charles und besonders neben Anne zu sehen. Sie sind normalerweise nicht so nah", kommentiert ein Adels-Experte gegenüber Page Six die Szene.