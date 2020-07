So schick war die erste royale Hochzeit seit Corona

Der Corona-Pandemie fielen - gerade im Frühling - viele Hochzeiten zum Opfer. Darunten auch jene der britischen Prinzessin Beatrice, die ihren großen Tag auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben musste.

Doch Royal-Fans dürfen sich freuen: Die erste königliche Hochzeit nach Ausbruch von Corona konnte nun stattfinden - in Großbritannien.

Dort hat Prinzessin Raiyah von Jordanien am Dienstag den britischen Journalisten Ned Donovan geheiratet. Raiyah bint Al-Hussein - so ihr voller Name - verkündete die frohe Botschaft selbst auf Twitter und bedankte sich bei alljenen, die Glückwünsche übermittelten.