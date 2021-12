Erol Sander: Drittes Kind nach Ehe-Krise?

Auch wenn sich seine Frau, Caroline Goddet, im Interview nicht sicher schien, ob sie sich nicht bereits zu alt für ein weiteres Kind finde, dürfte Sander darüber eine andere Meinung haben: "Also, es könnte immer noch passieren, dass wir ein drittes Kind bekommen. Ich schließe es jedenfalls nicht aus."

Caroline Gaddot: Tattoo als Liebesbeweis

Gaddot ist zuversichtlich, was die Zukunft der Beziehung angeht. "Wir wissen jetzt, dass wir zusammenbleiben für immer", sagte sie der Zeitung. Sie habe sich auch ein Tattoo mit einem Ufo als "Liebesbeweis" für ihren Mann stechen lassen. "Ich habe Erol 1996 in Paris kennengelernt", sagte Goddet. "Er hieß damals Ufo, und ich nenne ihn auch heute noch so."