Drew Barrymore: Offene Worte über ihre Alkoholsucht

Das Leben des ehemaligen Kinderstars Drew Barrymore zeichnete bereits einige Höhen und Tiefen. In der Vergangenheit sprach die Schauspielerin schon öfters über ihre Erfahrungen mit Drogen. In einem Interview in der amerikanischen Sendung "CBS This Morning" gab die "E.T. – Der Außerirdische"-Darstellerin nun intime Einblicke zu ihrem Alkoholproblem.

Drew Barrymore: Seit 2,5 Jahren trocken

Barrymore unterhielt sich in ihrer eigenen Show, die nach ihr selbst benannt ist, mit dem Musiker Machine Gun Kelly über psychische Probleme. Am Donnerstag war die 46-jährige Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin im amerikanischen Frühstücksfernsehen zu Gast und ging auch dort detailliert auf ihr Gespräch mit dem Musiker ein. Dabei sprach sie auch offen über ihren Kampf mit Alkohol.