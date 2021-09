Drew Barrymore über Social Media: Töchter dürfen nicht vor die Kamera

US-Schauspielerin Drew Barrymore (46, "Drei Engel für Charlie") will die Gesichter ihrer Töchter nicht in den sozialen Medien zeigen. "Ich möchte, dass sie Kinder sein können", sagte sie am Montag (Ortszeit) in Dax Shepards Podcast "Armchair Expert". "Und ich zeige meine Kinder nicht in den sozialen Medien. Ich bin wie ein verdammter Dobermann, wenn es um sie geht."