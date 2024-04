Ermordete Ex-Freundin und schwere Krankheit: Die vielen Tragödien in Kutchers Leben

Es beginnt schon einmal damit, dass ein Vergehen, dass sich der "Two And a Half Men"-Star als Jugendlicher geleistet hat, ihn um ein Haar auf die schiefe Bahn gebracht hätte.

Kutcher und sein Cousin drangen damals spät in der Nacht in die Schule ein und der Schauspieler wurde beim Verlassen des Tatorts ertappt. Er verbrachte die Nacht im Gefängnis und erhielt als Strafe 180 Stunden Zivildienst, drei Jahre auf Bewährung und eine Verurteilung wegen Einbruchs. Seine damalige Freundin machte mit ihm Schluss.

Ein Streich hatte bittere Folgen für den heutigen Filmstar. "Ich war 18 und ich war ein wirklich guter Schüler und ein gutes Kind und geriet nicht in Schwierigkeiten, und dann brach ich doch einmal in meine Highschool ein", sagte Kutcher der Seattle Times.

Die Erkrankung hat ihre Ursache in einer Fehlbildung im Gehirn und geht mit Bewegungsstörungen einher. Als er 13 Jahre alt war, sah sich Michael Kutcher mit einer weiteren düsteren Diagnose konfrontiert. Damals entdeckte ein Kardiologe bei ihm eine Herzinsuffizienz und sagte, er hätte weniger als einen Monat zu leben, bevor er einen unvermeidlichen Herzstillstand erleiden würde. Nur wenige Wochen später sah es tatsächlich so aus, als würde Michael nicht überleben. Schließlich erlitt Ashton Kutchers Bruder einen Herzstillstand.

Mittlerweile ist Ashton Kutcher mit seiner früheren Schauspiel-Kollegin Mila Kunis glücklich liiert. Sein Liebesleben ist jedoch von zahlreichen Tragödien geprägt. Im Jahr 2001 erfreute sich Ashton Kutcher dank Hauptrollen in der TV-Serie "Die wilden Siebziger", in der Kunis und er sich kennenlernten, und der Komödie "Ey Mann, wo is' mein Auto?" großer Beliebtheit. Die Glückssträhne des Schauspielers wurde aber jäh unterbrochen, als eine junge Frau, mit der er ausging, in ihrem Haus ermordet wurde.

Kutcher hatte die damals 22-jährige Modestudentin Ashley Ellerin über gemeinsame Freunde kennengelernt und die beiden kamen gut miteinander aus. Laut E! News, hatten sie ein paar Dates und in der Nacht des 21. Februar 2001 eigentlich vor, an einer Grammy-Party im Haus eines Freundes teilzunehmen.

Kutcher rief Ellerin auf dem Weg zu ihr an, aber sie ging nicht ans Telefon. Als er an ihre Tür klopfte, kam keine Reaktion. Da Ellerins Auto in der Einfahrt stand, dachte er, sie würde ihn vielleicht ignorieren, weil er zu spät zu ihrer Verabredung gekommen war.

Als er durch das Fenster hineinspähte, entdeckte Kutcher, dass etwas, das er zunächst für Rotwein hielt, auf dem Teppich verschüttet war. Später fand er heraus, dass es Blut war - seine Partnerin war erstochen worden. Ellerins Mörder, Michael Gargiulo, bekannt als "The Hollywood Ripper", wurde in einem Prozess, in dem auch Kutcher ausgesagt hat, für schuldig befunden. Laut People kontaktierte Kutcher am Tag nach Ellerins Ermordung die Polizei, da er wusste, dass auch er am Tatort gewesen war. "Meine Fingerabdrücke sind an dieser Tür und ich bin völlig ausgeflippt", sagte er dem Bericht zufolge im Zeugenstand.