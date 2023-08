"Er tut ihr leid": Insider über Kates nächtliche Telefonate mit Harry

Sie soll hoffen, dadurch "den Weg für einen langfristigen Frieden mit der ganzen Familie zu ebnen."



Die Kontaktaufnahme sei jedoch ohne Williams Einverständnis erfolgt. Die zitierte Quelle sagt, der britische Thronfolger habe "sehr deutlich gemacht, dass er noch nicht bereit ist, sich mit Harry zusammenzusetzen", um zu versuchen, ihre zerbrochene Beziehung zu reparieren.

Insider: Harry tut Kate leid

Nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan seit ihrem Umzug nach Amerika eine Reihe an beruflichen Rückschlägen erlebt haben, soll Kate zu Harry aber gesagt haben, dass es viele Menschen gibt, die "dafür sorgen, dass er glücklich ist".

Die Prinzessin von Wales soll ihren Schwager außerdem ermutigt haben, sich über diese "vorübergehenden Rückschläge" keine Sorgen zu machen.

Im Gespräch mit dem Magazin Closer fügte eine Quelle hinzu: "Es bedeutet Harry sehr viel, dass sie weiterhin Unterstützung zeigt, insbesondere in verzweifelten Zeiten wie diesen." Während es über Kate heißt: "Er tut ihr im Moment sehr leid. Ihn all diese Rückschläge durchmachen zu sehen, ist sehr schwer mitzuerleben und es zerrt ihr am Herzen."