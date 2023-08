Prinzessin Victoria von Schweden: Foto deckte heimliche Romanze auf

Als die Identität ihres Begleiters gelüftet wurde, sorgte dies für einen Skandal. Die Sommerromanze mit Svante Tegnér war aber nicht von Dauer. Sie soll nach nur wenigen Wochen geendet haben.

Nach der Trennung von Collert schlitterte Victoria in eine Krise. Sie entwickelte eine Essstörung, wie der Palast 1997 bestätigte. Die Prinzessin zog sich vorübergehend aus dem Rampenlicht zurück. 1998 zog Victoria in die USA. In Amerika machte sie eine Therapie und studierte Politikwissenschaft und Geschichte. Auch Collert zog zum Studieren in den USA. Er und Victoria kamen einander wieder näher. 1998 kamen sie erneut zusammen, bevor es drei Jahre später zur endgültigen Trennung kam.