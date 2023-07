Harper Beckham ist 12: Mit 2.700-Dollar-Tasche zur Geburtstagsparty

➤ Lesen Sie hier mehr: Kein kleines Kind mehr: So sieht Harper Beckham nicht mehr aus

24 Jahre verheiratet

Für die Familie gibt es derzeit viel zu feiern. Erst am 4. Juli haben sich der frühere englische Fußballnationalspieler und das Ex-Spice-Girl gegenseitig zum 24. Hochzeitstag gratuliert. "Happy Anniversary love u so much", schrieb David Beckham auf seinem Instagram-Account an die "beste Frau, Mami und Trink-Kumpanin" und markierte Victoria und die drei Söhne Brooklyn (24), Romeo (20) und Cruz (18).