Wird "nie wieder altern": Victoria Beckham gesteht teuren Beauty-Eingriff

Victoria Beckham gibt auf Instagram Einblicke in einer ihrer jüngsten Beauty-Behandlungen. Sie hat sich einer speziellen Laser-Hautbehandlung unterzogen, die laut Daily Mail bis zu 2.000 Pfund (ca. 2.238 Euro) pro Session kosten kann.

Victoria Beckham probiert neue Lasermethode aus

Am Samstag gab die britische Modemacherin bekannt, dass sie sich kürzlich in der Ghavami Plastic Surgery in Los Angeles einem sogenannten Skin-Resurfacing unterzogen hat.