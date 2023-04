Von Harry bloßgestellt: Der Grund für Meghans Verschwinden?

In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" präsentierte sich das Herzogpaar von Sussex noch als starke Einheit. Gemeinsam kämpften sie in der mehrteiligen Dokuserie nach ihrem Rücktritt aus dem Königshaus gegen kursierende Fehlinformationen an und schilderten aus ihrer Sicht, wie es zum Bruch mit der Royal Family kam. Seitdem ist es still geworden um Herzogin Meghan, die sich zuletzt kaum noch in der Öffentlichkeit blicken lässt und auch zur Krönung von König Charles III am 6. Mai nicht zusammen mit Prinz Harry nach Großbritannien reisen wird.

Wieso absolviert Meghan kaum noch Auftritte?

Adels-Korrespondent Gordon Rayner spekuliert in einem Artikel mit dem Titel "Warum hat sich Meghan in Luft aufgelöst?" für The Telegraph über Meghans Rückzug aus dem Rampenlicht und macht dafür gar ihren Mann Harry mitverantwortlich.