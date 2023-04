Adels-Expertin: Meghans Plan könnte "ernsthafte Auswirkungen" haben

Beide haben eine Einladung erhalten, doch nur Prinz Harry wird der Krönung von König Charles III am 6. Mai in London anreisen. Das Paar hat entschieden, dass Meghan zusammen mit den beiden gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien bleiben wird. Unter Adels-Experten entfacht dieser Umstand abermals eine Diskussion um die Frage, ob die Sussexes weiterhin ihre royalen Titel behalten sollten.

Adels-Expterin: Meghan riskiert mit Fehlen Sussex-Titel

Meghans Plan für die bevorstehende Krönung könnte "ernsthafte Auswirkungen" haben, behauptet eine königliche Expertin. Daniela Elser ist der Meinung, dass die Entscheidung der ehemaligen Schauspielerin, die Krönung auszulassen, ihr und Harry künftig Probleme verursachen könnte.