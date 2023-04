Unerwünscht: Royals wollen Harry bei Krönung Leben schwer machen

Insider haben angedeutet, dass einige Familienmitglieder sich vorgenommen haben, den Prinzen weitgehend zu ignorieren. Demnach könnte das Ereignis noch unangenehmer werden, als Harry ohnehin befürchtet hat.

Der Herzog von Sussex hatte zuletzt in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" sowie in seinen Memoiren, die im Jänner erschienen sind, und in einer Reihe an Interviews öffentliche Vorwürfe gegen den Palast und einzelne Familienmitglieder erhoben. Dies hat die ohnehin schon angeschlagene Beziehung zu seinem Vater Charles, William und Kate zusätzlich belastet. Es heißt außerdem, dass die Verhandlungen mit Prinz Harry und Meghan darüber, ob sie denn zur Krönung kommen werden oder nicht, die Planung der Zeremonie erschwert haben sollen - alles in Summe keine gute Basis für ein freundliches Familientreffen.