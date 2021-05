Enthüllungsbuch: Pikantes Gerücht um Tiffany und Vanessa Trump

Ein neues Enthüllungsbuch mit dem Titel "Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service" macht gerade mit pikanten Schlagzeilen von sich reden: Washington Post-Reporterin Carol Leonnig behauptet in dem Buch, Tiffany und Vanessa Trump hätten jeweils unangebrachte Bezeihungen zu Geheimdienstagenten gepflegt, die angestellt wurden, um Donald Trump und dessen Familie während der Zeit im Weißen Haus zu beschützen.

Pikante Gerüchte um Tiffany und Vanessa Trump

Die jüngste Tochter des ehemaligen US-Präsidenten und der Ex-Frau von Donald Trump Jr. seien laut Leoning Beziehungen Secret Service-Agenten "unangemessen - und vielleicht gefährlich - nahe" gekommen."

Dem Guardian und der Washington Post liegen Auszüge aus dem neuen Enthüllungsbuch, das am 18. Mai veröffentlicht werden soll, vor. Hier werden Agenten des Geheimdienste zitiert, die berichten, dass Vanessa "angefangen hat, sich mit einem der Agenten zu verabreden, die ihrer Familie zugewiesen worden waren".