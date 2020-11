Gerichtsunterlagen enthüllen: Wie viel die Erben des King of Pop verdienen

Der Nachlass des Popstars wuchs vor allem durch einen lukrativen Sony-Deal, bei dem der Konzern für 287 Millionen Dollar (ca. 250 Millionen Euro) Michael Jacksons Erben den Anteil an dem Musikverlag EMI Music Publishing abgekauft hatten. Es kommen Einnahmen aus seinem Mijac-Musikkatalog hinzu, der Jacksons Kompositionen seit 1979 und viele seiner Klassiker beinhaltet.

Das Vermögen habe es ermöglicht, Michael Jacksons Mutter Katherine Jackson und seine drei Kinder (Paris, Prince und Blanket) "ununterbrochen" mit finanzieller Unterstützung zu versorgen, was der Wunsch des verstorbenen King of Pop gewesen sein soll, heißt es laut The Blast außderdem in den Gerichtsdokumenten.