Enthüllt: Die europäische Insel, auf der Herzogin Meghan Ahnenforschung betrieb

Der Daily Mail zufolge habe die Herzogin damals in einem Luxus-Boutique-Hotel genächtigt und einem Ausflug zu einem Weinberg genossen. Außerdem absolvierte Meghan ein Fotoshooting in traditioneller Tracht - alles organisiert vom Tourismusverband des Landes.

Ein ähnliches Zugehörigkeitsgefühl erlebte die Herzogin von Sussex auch auf ihrer jüngsten Reise mit Prinz Harry nach Nigeria, das sie als "mein Land" bezeichnete und den Einheimischen dafür dankte, dass sie "mich zu Hause willkommen geheißen" hatten.

2015 soll die damals 33-jährige Meghan den Auftrag erhalten haben, für das Magazin Elle einen Artikel über ihre Malta-Reise zu schreiben, berichtet die Daily Mail. Am Ende habe sich Meghan aber dafür entschieden, sich auf das Leben in den USA zu konzentrieren und "ihre Stimme als Frau gemischter Abstammung zu finden". In dem 2015 veröffentlichten Elle-Artikel wurden weder Malta noch Meghans europäische Vorfahren erwähnt.