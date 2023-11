Enthüllt: Andrews Rolle in finalem Streit Charles' mit Harry und Meghan

Das Angebot von König Charles III., Prinz Andrew Frogmore Cottage als Wohnort anzubieten und die Sussexes dafür auf ihren britischen Zweitwohnsitz zu verzichten lassen, soll den schwelenden Konflikt zwischen Prinz Harry und seinem Vater Charles noch weiter befeuert haben.

Rauswurf aus Frogmore Cottage "letzter Schlag" für Meghan und Harry

Wie der britische Journalist Omid Scobie in seinem neuen Buch "Endgame" berichtet, gefiel es Prinz Harry und Herzogin Meghan ganz und gar nicht, dass dem wegen seiner Verbindungen zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Ungnade gefallenem Duke of York in der Angelegenheit der Vorzug gegeben worden ist.

