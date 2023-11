Emma Heming Willis: Kämpfe mit Schuldgefühlen nach Bruce' Diagnose

Schuldgefühle aufgrund von Entlastung im Alltag

"Ich kämpfe mit Schuldgefühlen, weil ich weiß, dass ich Ressourcen habe, die andere nicht haben", schreibt Heming Willis nun in einem Gastbeitrag für Marie Shrivers Blog "Sunday Paper". "Wenn ich wandern gehen, um den Kopf freizubekommen, ist mir klar, dass das nicht alle Partner, die ihre Angehörigen pflegen, tun können", schildert sie in ihrem Text. "Ich bin mir bewusst, dass das, was ich über die Reise unserer Familie erzähle, die Aufmerksamkeit der Presse erregt. Und ich weiß auch, dass es viele Tausende von Geschichten gibt, die nicht erzählt werden und die alle Mitgefühl und Anteilnahme verdienen." Auch auf Instagram gib sie immer wieder Einblick in den neuen Familien-Alltag.

Heming Willis habe Sinn darin gefunden, andere zu ermutigen, indem sie offen mit der Erkrankung ihres Mannes und den damit verbundenen Änderungen in der Familien-Dynamik umgeht. "Ich sehe, dass das, was ich teile, für andere, die vielleicht ähnliche Probleme haben, von Bedeutung ist, und dass ich ihnen auf eine kleine Weise das Gefühl gebe, gesehen und verstanden zu werden", fügte das Model hinzu.

Diagnose für Heming Willis "Fluch und Segen zugleich"

Ob der Star aus über 120 Film- und Fernsehproduktionen sich seines Zustands völlig bewusst sei, sei schwer zu sagen, hatte Heming Willis in der "Today"-Show ausgeführt. Für die Familie sei es zugleich "ein Segen und ein Fluch" gewesen, die Diagnose zu erhalten, sagte Heming Willis. Nun würde sie besser verstehen, was ihrem Mann widerfahre. "Es macht es nicht weniger schmerzhaft", sagte sie, aber zu wissen, was mit ihm passiere, mache es einfacher, seinen Zustand zu akzeptieren.