68. Geburtstag von Bruce Willis hat "mit Weinen begonnen"

Bruce Willis hat am Sonntag, 19. März 2023, seinen 68. gefeiert. Es war sein erster Geburtstag, seit bekannt wurde, dass bei dem ehemaligen Action-Star, der sich bereits im vergangenen Jahr aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen hat, frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Seine Ehefrau Emma Hemming-Willis veröffentlichte aus diesem Anlass eine rührende Botschaft.

Bruce Willis Ehefrau teilt emotionale Worte

"Heute ist der Geburtstag meines Mannes. Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen, wie ihr an meinen geschwollenen Augen sehen könnt", teilt die 44-Jährige ihren Followern in einem auf Instagram veröffentlichten Video mit. Die Leute würden ihr immer sagen: "'Oh, du bist so stark. Ich weiß nicht, wie du das machst.' Ich habe keine Wahl", erklärt Hemming. "Ich wünschte, ich wäre es, aber ich ziehe damit auch zwei Kinder groß."