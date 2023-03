Emma Heming-Willis: Emotionaler 1. Hochzeitstag seit Demenz-Diagnose

Am ersten Geburtstag nach der öffentlich gewordenen Demenz-Diagnose von Hollywoodstar Bruce Willis hat dessen Ehefrau Emma Heming-Willis mit seinen Fans ihre Emotionen geteilt. "Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen" sagte die 44-Jährige, die mit dem 68-jährigen Willis zwei gemeinsame Töchter hat, am Sonntag in einem Video auf Instagram.

Seit Bekanntgabe von Willis' Erkrankung lässt sie ihre rund 764.000 Followerinnen und Follower auf der Plattform regelmäßig an ihren Gefühlen teilhaben. Am Dienstag veröffentlichte Heming-Willis einen weiteren Post: Darin bedankt sie sich für die Geste einer Freundin, die ihr am Hochzeitstag einen Blumenstrauß vor die Haustür stellte. Zuvor habe sie bei ihr nebenbei erwähnt, dass ihr Jahrestag anstünde.