Ehefrau Emma Heming: Sorge um erkrankten Bruce Willis forderte Tribut

Im M√§rz wurde bekannt, dass Action-Star Bruce Willis seine Schauspielkarriere beendet. Bei dem 67-J√§hrigen sei Aphasie diagnostiziert worden, die seine kognitiven F√§higkeiten einschr√§nkt, teilte seine Familie mit. Er m√ľsse daher "nach reiflicher √úberlegung" seine Karriere beenden, "die ihm sehr viel bedeutet hat". Bei Aphasie handelt es sich um eine Sprachst√∂rung, die durch die Sch√§digung bestimmter Hirnareale etwa durch einen Schlaganfall, ein Hirntrauma oder einen Gehirntumor ausgel√∂st wird.

Seine Familie h√§lt w√§hrend der schweren Zeit zu Willis. Nicht nur seine erwachsenen T√∂chter Rumer, Scout und Tallulah und seine Ex-Frau Demi Moore unterst√ľtzen den Schauspieler hingebungsvoll. Es ist allen voran seine Ehefrau Emma Heming-Willis, die Willis Halt gibt.

Emma Heming lernt, sich selbst wieder zu "bemuttern"

F√ľr sie selbst bedeutet die Erkrankung ihres Ehemannes jedoch eine Herausforderung, wie sie nun in einem Interview gestand. Das Model gab gegen√ľber The Bump zu, dass sie mit der Aphasie-Diagnose von Bruce Willis zu k√§mpfen hat.

"Ich habe die Bed√ľrfnisse meiner Familie √ľber meine eigenen gestellt, was mich, wie ich fand, nicht zu einer Art Held macht", sagte Emma Heming-Willis. Nicht auf sich selbst zu achten, habe sich negativ auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt. "Dieses Ma√ü an F√ľrsorge f√ľr alle anderen in meinem Haushalt forderte einen Tribut an meiner psychischen Gesundheit und meiner allgemeinen Gesundheit", fuhr sie fort. "Und es hat niemandem in meiner Familie gedient."