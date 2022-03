Bruce Willis geht in Pension: Actionheld im weißen Feinripp

Ein aufmerksames Fernsehpublikum hatte schon vor seiner Karriere als Actionheld die komischen Seiten von Bruce Willis entdeckt: In der TV-Serie „Das Model und der Schnüffler“ arbeitete er als Detektiv an der Seite von Cybill Shepherd und liefert sich mit ihr schlagfertige Dialoge mit viel Witz.

Auch in romantischen Komödien konnte man ihn finden, so wie etwa in seinem Hollywood-Debüt „Blind Date – Verabredung mit einer Unbekanntem“ an der Seite der beschwipsten Kim Basinger.

Anfang der 90er-Jahre zeigte der Pfeil seiner Karriere nicht mehr ganz so steil nach oben. Da kam ein überraschendes Rollenangebot von Quentin Tarantino wie gerufen: In dem längst verkulteten Klassiker „Pulp Fiction“ spielt Bruce Willis, immer zur Selbstironie bereit, den Boxer Butch Coolidge, der gemeinsam mit einem Gangsterboss in einem SM-Sex-Verlies landet. Butch kann sich befreien und sucht sich eine geeignete Waffe zur Selbstverteidigung aus. In einer legendären Szene hat Butch die Wahl zwischen einem Baseballschläger und einer Kettensäge, entscheidet sich aber schließlich für ein japanisches Samuraischwert.