Elton John: "Sylvester Stallone und Richard Gere kämpften um Diana"

Bei Sir Elton John (72) geht bekanntermaßen die Crème de la Crème der Stars ein und aus. Ob Ferien in seiner Sommerresidenz oder ein hochkarätiges Dinner: zum "Rocket Man" kamen und kommen sie alle gern zu Besuch.

So auch die Hollywoodgrößen Sylvester Stallone (73, "Rocky") und Richard Gere (70, "Pretty Woman"), wobei es wohl deren letztes gemeinsames Abendessen bei dem Musiker gewesen sein dürfte. In seiner neuen Biografie "Me: Elton John", erinnert sich dieser an eine Situation, die so wohl wirklich einzigartig ist. Neben den beiden Schauspielern und Ehemann David Furnish (56) hatte John auch seine damals enge Freundin Prinzessin Diana ( †1997) zu sich eingeladen.

Streit um Lady Di