Elton John: Wie sich Exfreund John Reid am Sänger bereicherte

John Reid wurde durch Elton John bekannt

Für John Reid hat sich die Beziehung zu Elton John aber trotzdem finanziell gelohnt. Er verdiente in den 18 Jahren der Zusammenarbeit mit dem Musiker mehr als 73 Millionen Pfund an John. Mit seinem ersten Klienten wurde Reid außerdem zu einem Namen in der Musikbranche, managte neben Elton John auch andere bekannte Größen wie die Band "Queen".

Elton Johns autobiografischer Film " Rocket Man" kommt am 30. Mai in die österreichischen Kinos.