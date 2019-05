Elton John mit "Rocketman“ in Cannes: Krokodil verleiht Flügel

Wie berufstätige Eltern ihre Kinder per Handy erziehen müssen, weil der Stress ihnen die Zeit zu Hause verunmöglicht, erzählt Loach intensiv, aber erfrischend undidaktisch. Trotzdem bleibt seine Botschaft unmissverständlich – und Loach fasste sie bei seinem Cannes-Besuch noch einmal in klare Worte: „Dieses System tötet!“

Von Systemkillern erzählt auch das Regiedebüt der französischen Regisseurin Mati Diop, die in „ Atlantique“ von einer jungen urbanen Generation in Dakar und deren zerschmetterter Zukunft erzählt. Ein junger Bauarbeiter, dessen Lohn vom korrupten Bauunternehmer nicht ausbezahlt wird, versucht, in einem Boot nach Spanien zu flüchten. Seine heimliche Geliebte ist einem reichen Mann versprochen. Mati Diop erzählt in traumtänzerischen, geisterhaften Bildern von Toten, die zurückkehren, um Rache zu nehmen. Und im Hintergrund rauscht – als drohendes Massengrab – das Meer. Mati Diop ist übrigens die erste schwarze Frau, die je an einem Wettbewerb in Cannes teilnahm.