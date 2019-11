Elsa Pataky: "Liam Hemsworth hat etwas Besseres verdient"

Starke Familienbande

Einem Bericht von Hola! zufolge stichelte Pataky beim Launch einer Dessous-Linie in Madrid gegen die Sängerin und sagte, Liam Hemsworth habe einfach "etwas Besseres verdient". Er bemühe sich zwar, wieder auf die Beine zu kommen, aber das scheint noch etwas Zeit zu brauchen. "Nach einer Beziehung, der er zehn Jahre gewidmet hat, ist er ein bisschen niedergeschlagen, aber er kommt gut zurecht. Er ist ein starker Junge", so Pataky weiter. Zuletzt wurde er sogar mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen: An der Schulter von Schauspielerin Maddison Brown (22) soll sich Hemsworth von Zeit zu Zeit ausweinen. Eine feste Beziehung wurde allerdings nicht bestätigt.