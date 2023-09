Elon Musk angeblich (schon wieder) Vater geworden

Kind Nummer 11

Musk, der bereits dreimal geschieden wurde, w√§re damit Vater von elf Kindern, von denen eines im Alter von zehn Wochen starb. Mit Grimes hatte er bereits einen Sohn und eine Tochter. Weitere f√ľnf Kinder hat er mit seiner Ex-Frau, der kanadischen Autorin Justine Wilson. Shivon Zilis, der Direktorin seines Brain-Chip-Startups Neuralink, brachte Ende 2021 Zwillinge zur Welt.

In seinem Buch hat Musk auch beschrieben, wie sein eigener Vater in der Erziehung auf H√§rte setzte. So wird in einem vom Magazin Stern am Donnerstag vorab ver√∂ffentlichten Auszug eine Episode erw√§hnt, in der Musk von von anderen Burschen schwer verpr√ľgelt worden und deswegen ins Krankenhaus gekommen sei.

Musks Vater wusste, "wie man Angst und Schrecken verbreitet"

Er habe danach "wie eine geschwollene Kugel aus rohem Fleisch" ausgesehen, erinnert sich Musks Bruder Kimbal in dem Buch. Sein Vater Errol habe sich jedoch auf die Seite des Hauptangreifers gestellt, weil dieser k√ľrzlich seinen Vater verloren habe.