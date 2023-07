"Ein Sauhaufen": Alicia Silverstones Leben mit elf Hunden und Ratten

In den 1990er Jahren gelangte US-Schauspielerin Alicia Silverstone durch den Film "Clueless – Was sonst!" und als Batgirl in "Batman & Robin sowie durch ihre Auftritte in drei Musikvideos der Band Aerosmith internationale Bekanntheit. Heute ist Silverstone neben der Schauspielerei auch Tierschutz-Aktivistin. Im Interview mit dem Magazin People erzählte die Schauspielerin jetzt von den nicht ganz so glamourösen Anfängen des Hauses, das sie seit 27 Jahren besitzt, das sie inzwischen aber zu einem wahren ÖKO-Paradies umgemodelt hat.

Alicia Silverstone lebte einst zusammen mit elf Hunden

"Als ich einzog, sagten sie mir, ich müsste alle Sanitäranlagen und Böden erneuern", erinnerte sich Alicia Silverstone. "Aber ich war 19, also dachte ich: 'Ich mache nicht die Klempnerarbeiten, was auch immer.'"