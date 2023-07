Neue Wende im Scheidungsverfahren von Kevin Costner und Ehefrau Christine

Erst k├╝rzlich wurde berichtet, dass Costner Baumgartner k├╝nftig 129.755 US-Dollar pro Monat an Unterhalt zahlt. Dies ging ebenfalls aus Gerichtsdokumenten hervor, die Fox News vorliegen. Au├čerdem m├╝sse der Hollywoodstar 200.000 US-Dollar an Anwaltsgeb├╝hren und weiterere 100.000 Dollar an Gerichtskosten ├╝bernehmen.

Costner und Baumgartner: Es geht um viel Geld Costner habe hingegen gefordert, dass Baumgartner die Anwaltskosten im Rahmen des Scheidungsverfahrens zahlt. Laut dem Klatschportal Us Weekly ist f├╝r Anfang August eine Anh├Ârung des fr├╝heren Paares vor Gericht angesetzt.