Ehekrise: Amira Pocher spricht über Oliver Pochers neue Freundin

Für sie sei es in Ordnung in der Öffentlichkeit über ihre Beziehungskrise zu sprechen, aber eben nicht überall. Was ihr außerdem sauer aufstößt, ist, dass ihr Mann sich immer wieder über prominente Kollegen lustig macht, die sich in TV-Sendungen, Reality-TV-Formaten und Interviews ihr Privatleben in die Öffentlichkeit tragen und dann selbst Profit aus seiner Ehekrise mit Amira schlagen will.

Der Komiker sieht aber einen klaren Unterschied, zwischen einem öffentlichen Gespräch und der Zurschaustellung in einer Reality-TV-Show. Doch Amira will auf keinen Fall mit bekannten Reality-TV-Stars in einen Topf geworfen werden, wobei sie sich eine Spitze gegen Daniela Katzenbergers Mutter, Iris Klein, erlaubte, die sich mit ihrem Ex-Partner Peter nach Affärengerüchten eine öffentliche Schlammschlacht geliefert hat: "Ich setze mich doch nicht in den Sessel und mach‘ dieselbe Scheiße wie Iris Klein."