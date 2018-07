Ehe-Therapie für George und Amal Clooney

Eigentlich zählen Amal und George Clooney zu den Traumpaaren Hollywoods. Medienberichten zufolge soll es nach der Geburt ihrer Zwillinge bei dem Schauspieler und der Anwältin jedoch in letzter Zeit vermehrt zu Streitereien gekommen sein. Nun sollen sich die beiden in Form einer ganz besonderen Ehe-Therapie Unterstützung gesucht haben.

Ehe-Krise wegen Amals Kinderwunsch?

Zuletzt wurden Berichte laut, wonach sich das Paar wegen Uneinigkeiten in Sachen Familienplanung in die Haare bekommen haben soll. Angeblich will Amal ein drittes Kind, während George die Zwillingen völlig ausreichen sollen.

"George hat Amal vor der Hochzeit versichert, dass er eine große Familie will. Damit hat er sie 'rumgekriegt'", behauptete ein Insider gegenüber dem amerikanischen OK!-Magazin. "Jetzt sagt er, dass nach Ella und Alexander Schluss ist. Das macht Amal sehr wütend."

Auch von Clooneys Vorliebe für Partys soll die Menschenrechtsanwältin genervt sein. Nachdem selbst ein Liebes-Urlaub am Comer See die angespannte Situation nicht gelöst hat, sollen sich die beiden nun Hilfe gesucht haben.