Amal Clooney spricht über die Anfänge ihrer Romanze mit George

Amal und George hatten einander auf einer Party in Clooneys Haus am Comer See kennengelernt. 2014 sagten die britisch-libanesische Juristin und der Hollywoodstar ganz romantisch in Venedig "Ja". Im Juni vergangenen Jahres machten ihr die Zwillinge Ella und Alexander das Glück des Paares perfekt. "Dich mit unseren Kindern, Ella und Alexander zu sehen, ist die größte Freude in meinem Leben", so Amal.