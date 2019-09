Dwayne "The Rock" Johnson: Botschaft an verstorbenen Paul Walker

Schauspieler Paul Walker kam 2013 bei einem Autounfall ums Leben. Am 12. September wäre er 46 Jahre als geworden. Sein Freund und Schauspiel-Kollege Dwayne "The Rock" Johnson fand zu diesem Anlass emotionale Worte. Er poste nie etwas über seinen Freund, behalte Erinnerungen an ihn und an ihre Verbindung gerne privat, aber ihm sei klar geworden, wie zerbrechlich das Leben sei.