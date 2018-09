Schauspieler, die während der Dreharbeiten verstorben sind

Paul Walker

Die Nachricht vom Ableben des Action-Helden Paul Walker traf Fans aus aller Welt hart. Während der Dreharbeiten zu "Fast and Furious 7" verunglückte er bei einem Autounfall in LA. Sein Bruder Cody Walker schlüpfte daraufhin in die Rolle des Brian O’Conner und drehte die letzten Szenen des Films fertig. Walker war bei seinem tragischen Tod erst 40 Jahre alt.