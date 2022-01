Nach dem tragischen Unfall während der Dreharbeiten zu "Rust" gehen die Ermittlungen gegen Schauspieler Alec Baldwin weiter. Knapp zwei Monate nach dem tödlichen Schuss an einem Filmset wurde im Dezember bekannt, dass die Polizei das Smartphone von Hollywood-Star Alec Baldwin beschlagnahmen will. Das Branchenblatt Deadline veröffentlichte den Durchsuchungsbefehl eines Gerichts im Bundesstaat New Mexico. Die Polizei hatte diesen beantragt, es geht dabei um Textnachrichten, E-Mails, Social-Media-Accounts und Fotos auf dem Gerät. Sein Handy hat der Mime laut New York Post aber bis heute nicht rausgerückt.

Alec Baldwin will sein Mobiltelefon nicht der Polizei übergeben

Die Anwälte stellten die Theorie auf, dass der 63-jährige Schauspieler möglicherweise besorgt darüber sein könnte, dass auf seinem Mobiltelefon "belastende" Beweise gefunden werden, einschließlich gelöschter Nachrichten oder Fotos. Es könnte aber auch sein, dass der sechsfache Vater einfach nur seine Privatsphäre vor der Öffentlichkeit schützen will. "Es könnte belastende Beweise am Telefon geben oder [es ist] aus Datenschutzgründen", wird Kevin Kearon, ein ehemaliger Staatsanwalt, der jetzt Strafverteidiger ist, von der New York Post zitiert.