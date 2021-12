Video: Alec Baldwin streitet jede Verantwortung für Tod seiner Kamerafrau ab

Anklage?

Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenmeisterin, die am Set von "Rust" für die Schusswaffen verantwortlich war, hatte in einer Aussage gegenüber den Ermittlern zugegeben, dass sie bei der Überprüfung des Revolvers kurz vor der Tat nachlässig gewesen sei. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Baldwin hält es jedoch für "höchst unwahrscheinlich", dass er "strafrechtlich angeklagt" wird. Zwei Crewmitglieder hatten Zivilklage gegen Baldwin und die Produzenten wegen angeblicher laxer Sicherheitsvorkehrungen am Set eingereicht.

Emotionales Interview

Das Interview mit dem Hollywood-Star wurde nach dessen Ausstrahlung auch in drei Teilen auf dem YouTube-Kanal des amerikanischen Fernsehsenders ABC veröffentlicht.