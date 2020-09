DSDS-Jury hatte ersten Arbeitstag: Was Bohlen und Wendler vom neuen Superstar verlangen

Was Wendler vom künftigen "Superstar" verlangt: "Ich werde besonders auf die Fähigkeiten achten, die man haben muss, um in dieser Branche zu bestehen."

Mike Singer konkretisiert: "Ich erwarte von den Kandidaten Vollgas und Spirit. Ich will sehen, dass sie es wollen und das tun, was sie lieben. Genauso habe ich es auch gemacht. Wenn dieser Spirit rüberkommt und ich sehe, dass da etwas Großes daraus entstehen kann, dann gibt es mein Ja!"

Er zeigt sich damit optimistisch - ebenso wie der dritte Jury-Neuzugang Maite Kelly. "Was für eine tolle Erfahrung, die Castings auf so einem tollen Schiff zu beginnen. Es ist nicht nur eine Reise durch wunderschöne Landschaften, sondern auch durch unterschiedliche musikalische Welten. Und am Ende werden wir eine tolle Auswahl an Kandidaten finden, aus der sich am Ende unser Rohdiamant herauskristallisiert", so die Sängerin. 2021 wird die 18. Staffel des Castingformats dann ausgestrahlt.