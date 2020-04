"DSDS": Gebäudereiniger Ramon Roselly gewann mit Bohlen-Song

Bohlen lobte den 26-Jährigen aus Zschernitz in Sachsen: Er glaube, Ramon könne eine „Schlagerikone“ werden, sagte er. Florian Silbereisen (38) schlug in eine ähnliche Kerbe: „Ich glaube ganz im Ernst, dass selbst der Schlagergott von oben heute, Dieter Thomas Heck, ein bisschen zuschaut und sagt: Diesen Jungen hätte ich vielleicht auch gerne mal in der ZDF-Hitparade damals präsentiert.“