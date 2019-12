Dieter Bohlen: "Ich finde alle geil"

Achtung, der Ohrwurm kommt spätestens, wenn Sie die folgenden Songtitel lesen: „You’re My Heart, You’re My Soul“, „ Cheri Cheri Lady“, „Brother Louie“ – mit diesen Pop-Hits feierten Dieter Bohlen und Thomas Anders in den 80ern als Modern Talking Erfolge. Die Band ist längst Geschichte und Bohlen vor allem als Juror in Castingshows (" Deutschland sucht den Superstar", "Das Supertalent") unterwegs.

Aktuell tourt er – u. a. mit den alten Songs von Modern Talking – durch Europa und gastiert am 6. Dezember auch in der Wiener Stadthalle. Im KURIER-Interview erklärt der 65-Jährige, warum er einen Großteil seiner Konzerte für 2020 absagen musste, wie er seine Gesangskünste im Vergleich zu Mariah Carey sieht und nennt viele, viele Zahlen.