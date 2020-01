Dschungelcamp 2020 Tag 5: Danni Büchner sagt "den Satz"

Vor der mittlerweile 14. Staffel hatten Politiker, Ex-Teilnehmer und Zuschauer Kritik an der Ausstrahlung geübt, da die Sendung an der Ostküste Australiens gedreht wird. Fast im gesamten Land toben seit Monaten schwere Buschbrände. "Lassen Sie uns bitte ganz schnell anfangen, bevor uns die SPD verbietet, solange es sie noch gibt", witzelte Zietlow zu Beginn.

RTL reagierte auf die Kritik mit einer Spendenaktion. Der Kölner Privatsender selbst wolle 100.000 Euro an die Opfer der Brände spenden und in der Finalshow in eineinhalb Wochen nachlegen, hieß es in einer Mitteilung. Das Geld soll ans Australische Rote Kreuz gehen.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": täglich um 22.15 Uhr auf RTL, das Finale findet am Samstag, 25. Jänner, um 22.15 Uhr statt