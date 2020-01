Dschungelcamp 2020: Die Votingergebnisse der 14. Staffel

In den Tagen davor gab es noch keinen klaren Favoriten für die Dschungelkrone. Danni Büchner führte am 17. Jänner mit 21,67 Prozent als Erste beim Zuschauervoting. Einen Tag später war es Markus Reinecke, der sich am 18. Jänner mit 25,50 Prozent der Zuschauerstimmen an die Spitze kämpfte. Elena Miras lag am 19. und 20. Jänner mit 19,42 Prozent bzw. 14,96 Prozent zweimal auf Platz eins.

Prince Damien lag in der Zuschauergunst insgesamt dreimal vorne, setzte sich aber erst zwei Tage vor dem Finale (23. Jänner) an die Spitze, als er mit 28,28 Prozent der Stimmen Sven Ottke (16,59 Prozent) ablöste, der tags zuvor noch knapp mit 18,77 Prozent der Stimmen geführt hatte.

Als es in der ersten Woche noch darum ging, welcher Camper zur nächsten Dschungelprüfung soll, war die Antwort der Zuschauer hingegen eindeutig: Danni Büchner wurde in alle sieben Prüfungen gewählt, landete fünfmal auf Platz eins. Auch Elena Miras bekam viele der Zuschauerstimmen, wurde zweimal nach vorne gevotet. Das Frauen-Duo musste insgesamt fünfmal gemeinsam um die Sterne kämpfen - nie zuvor waren zwei Camper so oft zusammen in der Prüfung.