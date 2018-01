Am Freitagabend buhlen wieder 12 mehr oder weniger prominente Personen im australischen Dschungel um die Gunst der TV-Zuschauer: Das Dschungelcamp startet.

Vorab hat das Promi-Portal Cosmoty.de analysiert, welche der Kandidaten schon jetzt im Netz auf das meiste Interesse stoßen. Die Google-Suchanfragen aller 12 Mitstreiter wurden recherchiert.

David interessiert

Der klare Sieger ist demnach David Friedrich. Ihm wurde in der Dating-Show "Bachelorette" die letzte Rose gegeben. Allerdings machte der Musiker nach nur einigen Wochen Paarlauf mit Jessica Paszka Schluss und versucht nun offenbar lieber solo bekannt zu werden.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Auf den zweiten Platz schafft es die Schwester von Daniela Katzenberer - Jenny Frankhauser. Die Influencerin wurde mehr als 33.000 Mal im Monat gesucht.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Platz drei geht an Ex-Model Natascha Ochsenkencht mit 22.000 Suchanfragen.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Danach folgen eher abgeschlagen Society-Lady Tatjana Gsell und Transgender-Model Giuliana Farfalla mit je 12.100 Anfragen.

Die Teilnehmer im Überblick