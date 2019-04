Drogen- und Alkoholexzesse: Moby beichtet Total-Absturz

Am 11. September feiert der Musiker seinen Geburtstag. 2008 war dieses Jubiläum gleichzeitig einer seiner Tiefpunkte: Moby lag sturzbetrunken vor seinem Haus in der Lower East Side, wie er schilderte. Zu betrunken und traurig, um es ins Haus zu schaffen, habe er sich auf den Gehsteig gelegt - in sein eigenes Erbrochenes. Dazu hörte Moby auf seinem Handy Lieder von Joy Division und weinte.

"Ihr solltet euch schämen"

Zu dieser Zeit war auch Mobys Drogenkonsum außer Kontrolle geraten: Er unterbrach Konzerte von Bekannten, um das Publikum nach Drogen zu fragen. Wenn er nicht bekam, was er verlangte, folgte ein Wutanfall. So habe er in genau jener Situation bei einem Auftritt von Debbie Harry die Anwesenden beschimpft.