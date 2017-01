Moby veröffentlicht Video zu "Erupt & Matter"

Für die Feierlichkeiten zur Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump war auch Sänger und DJ Moby im Gespräch. Der machte aus der Anfrage das Beste und und lehnte sie werbewirksam ab. "Ich denke, ich werde als DJ bei einem der Bälle zur Amtseinführung auftreten, wenn Trump im Gegenzug seine Steuererklärungen veröffentlicht", schrieb Moby vor einigen Tagen. Heute ist es nun soweit und Donald Trump wird tatsächlich angelobt.

Für Moby ist das der perfekte Zeitpunkt, um das Video zu einer neuen Single zu veröffentlichen. Gemeinsam mit dem The Void Pacific Choir veröffentlicht er nicht nur einen verstörenden Song, sondern auch verstörende Bilder von Demonstranten und von höchst umstrittenen Politikern wie eben Donald Trump, Kim Jong-un, Bashar Al-Assad und Boris Johnson. "We don't need ruin and lies", heißt es im Refrain von "Erupt & Matter".