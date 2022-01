Drama um "Pussycat Dolls"-Comeback: Hat es sich Scherzinger verscherzt?

Robin Antin: "Ich hoffe, Wahrheit kommt ans Licht"

Auch die Gründerin der Band hatte etwas zu den Nachrichten zu sagen. Mit ihrem Statement deutete Robin Antin allerdings durch die Blume andere Gründe für die Absage an: "Wir haben uns so darauf gefreut, mit so unglaublichen Fans in Kontakt zu treten und ihnen das zu geben, was sie wirklich verdienen. Wir alle haben persönliche und finanzielle Opfer gebracht, aber das braucht es, um ein Teamplayer in einer 'BAND' zu sein."

Antin behauptete weiter: "Vergessen wir nicht, dass es 5 andere Mitglieder dieser Gruppe gibt, die mir sehr am Herzen liegen und die es verdienen, gehört zu werden... Es gibt Wahrheiten an dieser Situation, ich hoffe nur, dass sie eines Tages ans Licht kommen." Auf ihrem Beitrag markierte sie alle Mitglieder der Pop-Gruppe, außer Nicole Scherzinger.