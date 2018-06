Trumps skurriler "Faustschlag" gegen Robert De-Niro

De Niro hatte Trump bei den Theaterpreisen in New York auf offener Bühne beleidigt. "Ich will nur eins sagen: "Fuck Trump! Es kann nicht mehr heißen: Weg mit Trump! Es heißt fuck Trump!" Am nächsten Tag bezeichnete er Trumps Verhalten auf dem G7-Gipfel in Kanada als eine Schande.

Tragische Trottel-Komödie

Vor der Wahl hatte er den damaligen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner "offenkundig dumm", "total bescheuert" und einen "Idioten" genannt. In einer Rede an der Brown Universität im US-Bundesstaat Rhode Island beschrieb der Filmstar 2017 die Trump-Regierung als "tragische Trottel-Komödie".