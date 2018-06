Schimpftirade gegen Trump: De Niro zuckt bei "Tonys" aus

Die Geschichte des erwachsenen Zauberers gewann übrigens sechs Preise, das israelische Musical zehn. Den Preis für die beste Wiederaufnahme eines Theaterstücks gewann das New-York-Drama "Angels in America", bestes Musical-Revival wurde das Karibik-Märchen "Once on this Island". Zu den bekannteren Preisträgern in den Einzelkategorien zählten unter anderem "Spiderman" Andrew Garfield für "Angels in America" und Laurie Metcalf ("Lady Bird") für "Three Tall Women" als beste Schauspieler in einem Theaterstück. Bruce Springsteen erhielt einen Sonderpreis für seine Konzertreihe "Springsteen on Broadway". Die Tony Awards ehren seit 1947 die besten Theaterstücke und Musicals am New Yorker Broadway.