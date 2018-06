Robert De Niro feuert weiter gegen Trump

Nur einen Tag nach seiner viral gewordenen Wutrede gegen US-Präsident Donald Trump bei den Tony Awards in New York schöpft Hollywood-Star Robert de Niro (74) noch einmal aus dem Vollen. "Ich will mich für das idiotische Verhalten meines Präsidenten entschuldigen. Es ist eine Schande", so der US-Schauspieler bei einer Veranstaltung in Toronto an Premier Justin Trudeau (46) und Kanada.

Trump bezeichnete Trudeau als "unehrlich" und "schwach"

Trump hatte am vergangenen Wochenende via Twitter sein "Ja" zur Abschlusserklärung des G7-Gipfels in Kanada plötzlich zurückgezogen und begründete dies mit den Äußerungen des kanadischen Premiers zu dessen US-Strafzöllen. Der US-Präsident nannte Trudeau darin tatsächlich "unehrlich" und "schwach". Das nahm De Niro unmittelbar zum Anlass und entschuldigte sich beim - für seinen Charme und seine Empathie bekannten - Kanadier: "Ich entschuldige mich bei Justin Trudeau und den anderen G7-Leuten. Es ist widerlich".